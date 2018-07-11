"Олимпик" усилился экс-футболистом сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Состав донецкого “Олимпика” пополнили два футболиста. Контракты с клубом подписали два полузащитника — Павел Ксенз и Виталий Кольцов. Об этом сообщает пресс-служба коллектива, передает УНН.
Оба спортсмена заключили двухлетние соглашения.
31-летний Ксенз весьма опытным футболистом, поиграл сразу в нескольких украинских командах (“Арсенал”, “Мариуполь”, “Говерла”, “Александрия”, “Карпаты”), становился бронзовым призером УПЛ в составе “Металлиста” и “Днепра” . Всего на его счету 197 матчей в Премьер-лиге, в которых он отметился десятью голами.
В июне 2015 дебютировал в составе национальной сборной Украины в матче против Грузии. Ксенз достаточно универсальный футболист, способный сыграть на любом из флангов атаки, справа в обороне и даже в центре поля.
Зато 24-летний воспитанник академии донецкого “Шахтера” Кольцов, выступал во Второй лиге за “Шахтер-3”, но заявил о себе в составе ФК “Мариуполь”, с которым выиграл Первую лигу.
В украинской Премьер-лиге провел 12 матчей, забил один гол. Причем единственный мяч Кольцов провел как раз в ворота “Олимпика”. Последние полгода уроженец Винницкой области провел в составе ФК “Александрия”.
Напомним, что “Олимпику” еще осталось провести два спарринга перед стартом в новом сезоне УПЛ.