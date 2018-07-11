"Олімпік" посилився екс-футболістом збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Склад донецького “Олімпіка” поповнили два футболісти. Контракти з клубом підписали два півзахисника — Павло Ксьонз та Віталій Кольцов. Про це інформує прес-служба колективу, передає УНН.
Обидва спортсмени уклали дворічні угоди.
31-річний Ксьонз є вельми досвідченим футболістом, пограв одразу в кількох українських командах (“Арсенал”, “Маріуполь”, “Говерла”, “Олександрія”, “Карпати”), ставав бронзовим призером УПЛ в складі “Металіста” і “Дніпра”. Всього на його рахунку 197 матчів в Прем’єр-лізі, в яких він відзначився десятьма голами.
У червні 2015 дебютував у складі національної збірної України в матчі проти Грузії. Ксьонз досить універсальний футболіст, здатний зіграти на будь-якому з флангів атаки, справа в обороні і навіть в центрі поля.
Натомість 24-річний вихованець академії донецького “Шахтаря” Кольцов, виступав у Другій лізі за “Шахтар-3”, але заявив про себе в складі ФК “Маріуполь”, з яким виграв Першу лігу.
В українській Прем’єр-лізі провів 12 матчів, забив один гол. Причому єдиний м’яч Кольцов провів якраз в ворота “Олімпіка”. Останні півроку уродженець Вінницької області провів у складі ФК “Олександрія”.
Нагадаємо, що “Олімпіку” ще залишилося провести два спаринги перед стартом в новому сезоні УПЛ.