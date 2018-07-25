"Олимпик" усилился первым французским игроком в истории клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Футбольный клуб “Олимпик” несмотря на старт чемпионата, продолжил усиление состава. Команду пополнил французский полузащитник Максим Ду Коуту Тейшейра. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
С первым легионером из Франции в истории клуба подписан контракт сроком на три года.
Новичок “Олимпик” родом из пригорода Парижа, является воспитанником футбольного клуба “Тур”. В Лиге 2 сыграл 17 матчей, сделал одну голевую передачу. Провел одну игру в Кубке Франции.
Кроме того, 21-летний футболист ростом 172 см защищал цвета юношеской сборной “трехцветных”, в составе которых провел три поединка. Выступал вместе с нынешним чемпионом мира Лукасом Эрнандесом.
Отмечено, что Тейшейра может сыграть как на острие атак, так и в под нападающими.