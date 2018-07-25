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"Олімпік" підсилився першим французьким гравцем в історії клубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Футбольний клуб “Олімпік” попри старт чемпіонату, продовжив посилення складу. Команду поповнив французький півзахисник Максим Ду Коуту Тейшейра. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.

З першим легіонером з Франції в історії клубу підписаний контракт строком на три роки.

Новачок “Олімпіку” родом з передмістя Парижа, є вихованцем футбольного клубу “Тур”. У Лізі 2 зіграв 17 матчів, зробив одну гольову передачу. Провів одну гру в Кубку Франції.

Окрім того, 21-річний футболіст зі зростом 172 см захищав кольори юнацької збірної “триколірних”, в складі яких провів три поєдинки. Виступав разом з нинішнім чемпіоном світу Лукасом Ернандесом.

Зазначено, що Тейшейра може зіграти як на вістрі атак, так і в під нападниками.

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