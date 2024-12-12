Олимпийские игры в Париже принесли почти 27 миллионов евро прибыли - оргкомитет
Киев • УНН
Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже получили прибыль в 26,8 млн евро. Доходы составили 4,48 млрд евро при расходах 4,45 млрд евро, из которых 60% прибыли направят на развитие спорта во Франции.
Организаторы Олимпиады и Паралимпиады в Париже отчитались, что Игры были проведены с профицитом в 26,8 млн евро - часть этих средств потратят на развитие спорта во Франции. Об этом сообщает France info, пишет УНН.
Мне очень приятно представить эти цифры, поскольку они являются положительными,
Детали
По информации организаторов, на Олимпиаде заработали более 4,480 млрд евро, при этом потратили на нее 4,453 млрд евро.
Финансовый директор оргкомитета Фабрис Лакруа сообщил, что есть излишек в размере 26,8 миллиона евро. Запланировано, что 20% этой суммы получит Олимпийский комитет Франции, 20% - МОК, 60% потратят на продвижение и развитие спорта во Франции, оставив 9 млн евро для национального паралимпийского комитета.
По мнению организаторов, хорошие финансовые результаты обеспечила популярность Игр. В частности, успех церемонии открытия 26 июля ускорил продажу билетов как на Олимпиаду, так и на Паралимпиаду.
Доходы от продажи билетов достигли 1,489 млрд евро. При этом на Олимпийские игры было продано более 9,5 млн билетов, а на Паралимпийские - более 2,5 млн.
Напомним
Украина финишировала на 22-м месте в медальном зачете Олимпиады-2024, что является лучшим результатом за 12 лет. США стали победителями медального зачета, опередив Китай по количеству серебряных наград.