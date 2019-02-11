"Олимпиакос" потерпел поражение от клуба Шахова перед матчем с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Оппонент киевского “Динамо” по 1/16 Лиги Европы “Олимпиакос” завершил победную серию в чемпионате Греции, передает корреспондент УНН.
В противостоянии 20-го тура чемпионата Греции “ПАОК” на протяжении 20-минутки оформил задел в два мяча над визави. На 3 минуте Виеринья благодаря небольшому рикошету по высокой траектории отправил мяч за шиворот голкиперу. Далее Диего Бисесвар с метра внес мяч в пустую сетку после неудачного удара партнера головой.
В конце встречи команды обменялись забитыми мячами. За победителей забил Акпом, а за “Олимпиакос” Поденсе — 3:1.
Стоит отметить, что украинец Евгений Шахов вышел в старте и отыграл 53 минуты за “ПАОК”.
Добавим, что “Олимпиакос” уже 14 февраля встретится с “Динамо” в плей-офф Лиги Европы.