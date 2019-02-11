"Олімпіакос" зазнав поразки від клуба Шахова перед матчем з "Динамо"

У протистоянні 20-го туру чемпіонату Греції “ПАОК” впродовж 20-хвилинки оформив заділ в два м’ячі над візаві. На 3 хвилині Віерінья завдяки невеликому рикошету по високій траєкторії надіслав м’яч за комірець голкіперу. Далі Дієго Бісесвар з метру вніс м’яч у порожню сітку після невдалого удару партнера головою.

Наприкінці зустрічі команди обмінялися забитими м’ячами. За переможців забив Акпом, а за “Олімпіакос” Поденсе — 3:1.

Варто зазначити, що українець Євген Шахов вийшов у старті і відіграв 53 хвилини за “ПАОК”.

Додамо, що “Олімпіакос” вже 14-го лютого зустрінеться з “Динамо” в плей-оф Ліги Європи.