Олимпиада-2022: двое украинцев вошли в топ-15 биатлонной гонки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Национальном центре биатлона в Чжанцзякоу состоялась мужская спринтерская гонка по биатлону в рамках Олимпийских игр-2022, сообщает УНН со ссылкой на данные ФБУ.
Детали
Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный - 13-и ступенька при одном промахе на стойке.
Аналогичную с Пидручным стрельбу продемонстрировал и Артем Прима: чисто отработал лежку, но в стойке заработал круг штрафа.
Скоростью на первых кругах самый опытный участник команды немного уступал, зато финишный отрезок отработал лучше, и в итоге проиграл Дмитрию лишь 0,8 секунды, финишировав 15-м.
Антон Дудченко стал 60-м (2), а наш Богдан Цымбал только 66-й (3).
Стоит отметить, что победа досталась норвежцу Йоханесу Бё (1), "бронза" у его соотечественника и брата Тарьей Бё (1), а между ними финишировал француз Кантен Фийон Майя.
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