Олімпіада-2022: двоє українців увійшли до топ-15 біатлонної гонки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Національному центрі біатлону в Чжанцзякоу відбулася чоловіча спринтерська гонка з біатлону в межах Олімпійських ігор-2022, повідомляє УНН з посиланням на дані ФБУ.
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Найкращим з українців фінішував Дмитро Підручний – 13-та сходинка при одному промаху на стійці.
Аналогічну з Підручним стрільбу продемонстрував і Артем Прима: чисто відпрацював лежку, але у стійці заробив коло штрафу.
За швидкістю на перших колах найдосвідченіший учасник команди трохи поступався, зате фінішний відрізок відпрацював краще, і в підсумку програв Дмитру лише 0,8 секунди, фінішувавши 15-м.
Антон Дудченко став лише 60-м (2), а наш Богдан Цимбал тільки 66-й (3).
Варто відзначити, що перемога дісталася норвежцю Йоханнесу Бьо (1), "бронза" у його співвітчизника та брата Тарьєй Бьо (1), а між ними фінішував француз Кантен Фійон Майє.
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