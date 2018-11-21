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Ольга Богомолец: в этом году 27% больных сахарным диабетом остались без помощи государства

Ольга Богомолец: в этом году 27% больных сахарным диабетом остались без помощи государства

Киев  •  УНН

 • 5143 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В 2018 году 27% больных сахарным диабетом вынуждены были покупать инсулин за свой счет из-за того, что правительство на закупку препаратов предусмотрел лишь 52% от потребности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает УНН.

"В этом году впервые за историю независимой Украины родители детей, больных сахарным диабетом, вынуждены были покупать инсулин за собственные средства. К концу года нам удалось выбить дополнительные средства, но все равно их не хватило - 27% больных остались без помощи государства. Комитет по вопросам здравоохранения будет настаивать, чтобы в бюджете на следующий год потребности больных сахарным диабетом в инсулинах были покрыты на 100% ", - написала народный депутат.

Она также сообщила, что недавно в парламенте врачи провели скрининговое обследование на повышенный сахар крови в рамках Дня диагностики диабета, который уже в четвертый раз проводится по инициативе Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения и Международной диабетической ассоциации Украины.

"Результаты впечатляют - в 35% из 350 депутатов, помощников, работников аппарата и секретариата ВР, которым врачи провели анонимное тестирование на содержание глюкозы в крови и глюкованогогемоглобину, имели повышенные показатели. Причем в 2,3% случаев - это впервые диагностированы показатели повышенного сахара в крови. Депутаты и работники Верховной Рады - тоже люди, и они так же болеют. Коварная болезнь не жалеет никого, а сахарный диабет вообще стал угрозой национальной безопасности страны - на него сегодня болеют более 1500000 украинский, и ежедневно врачи диагностируют 50 новых случаев ", - сообщила парламентарий.

При этом, возмутилась политик, чиновники, которые на собственной шкуре почувствовали, каково это - страдать диабетом, сознательно не выделяют достаточно средств в бюджете на нужды больных в инсулинах и других препаратах.

"Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие в стенах Верховной Рады и его сенсационные результаты станут хорошим уроком для депутатов, и они, наконец, вспомнят, что полтора миллиона их соотечественников страдают и ждут их правильное решение при голосовании за бюджет", - подытожила Ольга Богомолец.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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