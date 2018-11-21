Ольга Богомолець: цього року 27% хворих на цукровий діабет залишилися без допомоги держави

ukru
Ексклюзив
09:46 • 651 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 21069 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 77079 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 208072 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 505659 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 490192 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 472611 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 465612 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333804 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268897 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 106950 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 110477 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 105072 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 95288 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 61602 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 77053 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 457836 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 539844 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 462973 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 411558 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 17250 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 177572 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 174056 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 174131 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 168235 перегляди
Актуальне
Ольга Богомолець: цього року 27% хворих на цукровий діабет залишилися без допомоги держави

Ольга Богомолець: цього року 27% хворих на цукровий діабет залишилися без допомоги держави

Київ • УНН

 • 5144 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У 2018 році 27% хворих на цукровий діабет вимушені були купувати інсулін власним коштом через те, що уряд на закупівлю препаратів передбачив лише 52% від потреби. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народний депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, передає УНН.

“Цього року вперше за історію незалежної України батьки дітей, хворих на цукровий діабет, вимушені були купувати інсулін за власні кошти. Під кінець року нам вдалося вибити додаткові кошти, але все одно їх не вистачило — 27% хворих залишилися без допомоги держави. Комітет з питань охорони здоров’я буде наполягати, щоб у бюджеті на наступний рік потреби хворих на цукровий діабет в інсулінах були покриті на 100%”, — написала народний депутат.

Вона також повідомила, що нещодавно у парламенті лікарі провели скринінгове обстеження на підвищений цукор крові в рамках Дня діагностики діабету, який вже вчетверте проводиться за ініціативою Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я та Міжнародної діабетичної асоціації України.

“Результати вражають — у 35% з 350 депутатів, помічників, працівників апарату та секретаріату ВР, яким лікарі провели анонімне тестування на вміст глюкози в крові та глюкованогогемоглобіну, мали підвищені показники. Причому у 2,3% випадків — це вперше діагностовані показники підвищеного цукру в крові. Депутати та працівники Верховної Ради — теж люди, і вони так само хворіють. Підступна хвороба не жаліє нікого, а цукровий діабет взагалі став загрозою національній безпеці країни — на нього сьогодні хворіють понад 1,5 мільйонів українців, і щоденно лікарі діагностують 50 нових випадків”, — повідомила парламентар.

При цьому, обурилась політик, високопосадовці, які на власній шкірі відчули, як це — страждати на діабет, свідомо не виділяють достатньо коштів у бюджеті на потреби хворих в інсулінах та інших препаратах.

“Я сподіваюся, що сьогоднішній захід у стінах Верховної Ради та його сенсаційні результати стануть гарним уроком для депутатів, і вони, нарешті, згадають, що півтора мільйона їхніх співвітчизників страждають та чекають на їхнє правильне рішення під час голосування за бюджет”, — підсумувала Ольга Богомолець.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,415.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,060.60
Ethereum
$2,090.55