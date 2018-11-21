Ольга Богомолець: цього року 27% хворих на цукровий діабет залишилися без допомоги держави

“Цього року вперше за історію незалежної України батьки дітей, хворих на цукровий діабет, вимушені були купувати інсулін за власні кошти. Під кінець року нам вдалося вибити додаткові кошти, але все одно їх не вистачило — 27% хворих залишилися без допомоги держави. Комітет з питань охорони здоров’я буде наполягати, щоб у бюджеті на наступний рік потреби хворих на цукровий діабет в інсулінах були покриті на 100%”, — написала народний депутат.

Вона також повідомила, що нещодавно у парламенті лікарі провели скринінгове обстеження на підвищений цукор крові в рамках Дня діагностики діабету, який вже вчетверте проводиться за ініціативою Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я та Міжнародної діабетичної асоціації України.

“Результати вражають — у 35% з 350 депутатів, помічників, працівників апарату та секретаріату ВР, яким лікарі провели анонімне тестування на вміст глюкози в крові та глюкованогогемоглобіну, мали підвищені показники. Причому у 2,3% випадків — це вперше діагностовані показники підвищеного цукру в крові. Депутати та працівники Верховної Ради — теж люди, і вони так само хворіють. Підступна хвороба не жаліє нікого, а цукровий діабет взагалі став загрозою національній безпеці країни — на нього сьогодні хворіють понад 1,5 мільйонів українців, і щоденно лікарі діагностують 50 нових випадків”, — повідомила парламентар.

При цьому, обурилась політик, високопосадовці, які на власній шкірі відчули, як це — страждати на діабет, свідомо не виділяють достатньо коштів у бюджеті на потреби хворих в інсулінах та інших препаратах.

“Я сподіваюся, що сьогоднішній захід у стінах Верховної Ради та його сенсаційні результати стануть гарним уроком для депутатів, і вони, нарешті, згадають, що півтора мільйона їхніх співвітчизників страждають та чекають на їхнє правильне рішення під час голосування за бюджет”, — підсумувала Ольга Богомолець.