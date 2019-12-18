Елена Зеленская подготовила детям подарок ко Дню святого Николая

“Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями. Дети, детство которых, к сожалению, не является беззаботным и безоблачным. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект”, — отметила супруга Президента.

Так, в Офисе сообщили, что официальная резиденция Президента — Дом с химерами — на некоторое время “стала настоящей сказочной локацией, где будет разворачиваться сюжет новогоднего детектива”.

Приглашенные дети не только будут наблюдать за событиями, которые будут происходить в здании, но и станут их непосредственными участниками. Сказка — не просто спектакль, а постоянный интерактив, путешествие комнатами Дома с химерами, в течение которой дети вместе с главными героями выполняют задания, решают головоломки, ищут подсказки и раскрывают тайну.

Первая леди отметила, что нынешний проект — премьерный, пилотный.

“Мы еще тестируем такой формат. Если он понравится детям, я хотела бы сделать это событие традиционным и доступным для большего количества детей”, — отметила она.

Планируется, что Дом с химерами посетят более 1 тыс. Детей в возрасте от 7 до 12 лет, пригласить которых помогало Министерство социальной политики.

Как сообщал УНН, во время официального визита Президента Украины в Азербайджанскую Республику первая леди Елена Зеленская посетила знаковые для азербайджанского народа места и посетила Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета, где встретилась с представителями украинской общины.