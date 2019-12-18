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Олена Зеленська підготувала дітям подарунок до Дня святого Миколая

Олена Зеленська підготувала дітям подарунок до Дня святого Миколая

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. До Дня святого Миколая перша леді Олена Зеленська підготувала святковий подарунок для соціально незахищених дітей. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.

“Діти, позбавлені батьківської опіки, вихованці дитячих будинків та інтернатів, діти загиблих військовослужбовців та діти з особливими потребами. Діти, дитинство яких, на жаль, не є безтурботним і безхмарним. Саме їм ми хотіли подарувати маленьке диво та створили для них цей благодійний проект”, — зазначила дружина Президента.

Так, в Офісі повідомили, що офіційна резиденція Президента — Дім з химерами — на деякий час “стала справжньою казковою локацією, де розгортатиметься сюжет новорічного детектива”.

Запрошені діти не лише спостерігатимуть за подіями, які відбуватимуться в будівлі, а й стануть їхніми безпосередніми учасниками. Казка — не просто вистава, а постійний інтерактив, подорож кімнатами Дому з химерами, упродовж якої діти разом із головними героями виконують завдання, вирішують головоломки, шукають підказки та розкривають таємницю.

Перша леді зауважила, що цьогорічний проект — прем’єрний, пілотний.

“Ми ще тестуємо такий формат. Якщо він сподобається дітям, я хотіла б зробити цю подію традиційною та доступною для більшої кількості дітей”, — зазначила вона.

Планується, що Дім з химерами відвідають понад 1 тис. дітей віком від 7 до 12 років, запросити яких допомагало Міністерство соціальної політики.

Як повідомляв УНН, під час офіційного візиту Президента України до Азербайджанської Республіки перша леді Олена Зеленська відвідала знакові для азербайджанського народу місця та завітала до Українського культурно-освітнього центру Бакинського слов’янського університету, де зустрілася з представниками української громади.

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