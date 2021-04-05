Алексей Резников: шансы на начало широкомасштабной войны минимальны

Цитата

На вопрос ведущего как он оценивает шансы, что в ближайшее время может начаться широкомасштабная военная кампания, вицепремьер ответил:

“Я их оцениваю очень минимальными. Я считаю, что это как раз является элементом гибридной войны, а именно — информационной войны. Это создание такого воображаемого напряжения с целью привлечь внимание к себе как это делает сегодня Российская Федерация, пытаясь таким образом заставить к переговорам других игроков мира. Вы же видите, сегодня весь цивилизованный мир, начиная от европейского сообщества, американской администрации президента Байдена, все четко выражают позицию и все знают, что Российская Федерация не является никаким посредником, а является страной-агрессором, они участником трехсторонней контактной группы как страна, которая отвечает за то, что произошло на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Мало того, в повестку дня вернулось вопрос Крыма и оно звучит четко. Поэтому это я воспринимаю как часть варианта информационной гибридной войны”.

На вопрос ведущего, почему тогда партнеры Украины так реагируют на это, он ответил:

“Это абсолютно правильно потому что что любая демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию этой силы. Мы с вами знаем, как они в свое время использовали вариант обезьяны с гранатой, передали Бук своим боевикам, которым сбили авиалайнер. Поэтому не надо исключать любой возможности как провокации, так и эксцесса исполнителя, когда еще одна обезьяна с гранатой сделает какой-то выстрел. Поэтому к этому надо быть готовыми ”.

Дополнительно

А. Резников также отметил, что западные партнеры делают абсолютно правильно, демонстрируя РФ, Украина одна в этой войне не будет оставаться.

Напомним

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.