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Олексій Резніков: шанси на початок широкомасштабної війни є мінімальними

Олексій Резніков: шанси на початок широкомасштабної війни є мінімальними

Київ • УНН

 • 19147 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Шанси на те, що найближчим часом Росія розпочне широкомасштабну воєнну кампанію є мінімальними. Про це віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в ефірі програми “Свобода слова”, повідомляє УНН.

Цитата

На запитання ведучого як він оцінює шанси, що найближчим часом може початися широкомасштабна воєнна кампанія, віцепрем’єр відповів:

“Я їх оцінюю дуже мінімальними. Я вважаю, що це якраз є елементом гібридної війни, а саме — інформаційної війни. Це створення такого уявного напруження з метою привернути увагу до себе як це робить сьогодні Російська Федерація, намагаючись у такий спосіб примусити до перемовин інших гравців світу. Ви ж бачите, сьогодні весь цивілізований світ, починаючи від європейської спільноти, американської адміністрації президента Байдена, всі чітко висловлюють позицію і всі знають, що Російська Федерація не є ніяким посередником, а є країною-агресором, вони є учасником тристоронньої контактної групи як країна, яка відповідає за те, що відбулося на окупованій частині Донецької і Луганської областей. Мало того, до порядку денного повернулося питання Криму і воно звучить чітко. Тому це я сприймаю як частину варіанту інформаційної гібридної війни”.

На запитання ведучого, чому тоді партнери України так реагують на це, він відповів:

“Це абсолютно правильно тому що що будь-яка демонстрація сили іноді може перетворитися на реалізацію цієї сили. Ми з вами знаємо як вони свого часу використовували варіант мавпи з гранатою, передали Бук своїм бойовикам, яким збили авіалайнер. Тому не треба виключати будь-якої можливості як провокації, так і ексцесу виконавця, коли ще одна мавпа з гранатою зробить якийсь постріл. Тому до цього треба бути готовими”.

Додатково

О. Резніков також наголосив на тому, що західні партнери роблять абсолютно правильно, демонструючи РФ, що Україна одна в цій війні не залишатиметься.

Нагадаємо

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що вздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.

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