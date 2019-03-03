"Александрия" спаслась от поражения в матче с "Мариуполем"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2018/2019 ФК “Александрия” — ФК “Мариуполь” закончился боевой ничьей, сообщает корреспондент УНН.
На 14 минуте поединка хозяева поля без проблем дали принять мяч, развернуться и прицелиться игроку чужой команды Зубкову, который и открыл цифры на табло. Хозяева ответили острым выполнением удара со штрафного — Дедечко запустил мяч чуть выше перекладины.
На 71 минуте прекрасную возможность отличиться упустил Банада, который с нескольких метров головой расстреливал Худжамова, но кипер приазовцев оказался на месте. Полузащитник достиг своего в компенсированное к игре времени. Банада на дальней штанге откликнулся на навес от Поляруса — 1:1.
В итоге, “Мариуполь” получил зачетный балл и поднялся на 5 место в турнирной таблице УПЛ (28). “Александрия” (37) занимает 3 место и имеет комфортное преимущество над “Зарей”, которая идет 4-й.
Заметим, что в следующем туре команды сыграют с коллективами из нижней части таблицы: “Александрия” примет “Олимпик”, а в гости к “Мариуполю” приедет “Черноморец”.