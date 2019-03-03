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"Олександрія" врятувалася від поразки у матчі з "Маріуполем"

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Матч 20-го туру Української Прем’єр-ліги сезону 2018/2019 ФК “Олександрія” — ФК “Маріуполь” закінчився бойовою нічиєю, повідомляє кореспондент УНН.

На 14 хвилині поєдинку господарі поля без проблем дали прийняти м’яч , розвернутися та прицілитися гравцю чужої команди Зубкову, який і відкрив цифри на табло. Господарі відповіли гострим виконанням удару зі штрафного — Дедечко запустив м’яч трохи вище поперечини.

На 71 хвилині чудову нагоду відзначитися втратив Банада, який з кількох метрів головою розстрілював Худжамова, але кіпер приазовців виявився на місці. Півзахисник досяг свого в компенсований до гри часу. Банада на дальній стійці відгукнувся на навіс від Поляруса — 1:1.

У підсумку, “Маріуполь” здобув заліковий бал і піднявся на 5 місце в турнірній таблиці УПЛ (28). “Олександрія” (37) посідає 3 сходинку і має комфортну перевагу над “Зорею”, яка йде 4-ю.

Зауважимо, що у наступному турі команди зіграють із колективами з нижньої частини таблиці: “Олександрія” прийматиме “Олімпік”, а в гості до “Маріуполя” завітає “Чорноморець”.

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