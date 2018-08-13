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"Александрия" продолжила победную серию в УПЛ

Киев • УНН

 • 8419 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. ФК “Александрия” вышел победителем из домашней встречи четвертого тура Украинской Премьер-лиги против новичка лиги “Арсенала-Киев”, сообщает корреспондент УНН.

"Александрия" продолжила победную серию в УПЛ

Уже на 6 минуте прострел на край линии штрафной обернулся угрозой воротам киевлян. Вратарь Ситало пришел на помощь при опасной попытке Поляруса. До конца тайма моменты также имели Шендрик, Запорожан и Полярус. Все попытки данных футболистов пришлись мимо ворот.

Единственное взятие ворот состоялось после перерыва. Мягкий навес со штрафного от Грицука, скидка головой Шендрика и точный удар Цурикова принесли команде Владимира Шарана победу 1:0.

Таким образом, “александрийцы” идут без всякого утраченного очка и с 12 пунктами пока единолично лидируют в чемпионате.

Добавим, что в следующем туре команду Шарана ожидает гостевое противостояние с киевским “Динамо”.

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