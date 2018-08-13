"Олександрія" продовжила переможну серію в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. ФК “Олександрія” вийшов переможцем із домашньої зустрічі четвертого туру Української Прем’єр-ліги проти новачка ліги “Арсенала-Київ”, повідомляє кореспондент УНН.
Вже на 6 хвилині простріл на межу лінії штрафної обернувся загрозою воротам киян. Воротар Сітало прийшов на поміч при небезпечній спробі Поляруса. До кінця тайму моменти також мали Шендрик, Запорожан і Полярус. Усі спроби даних футболістів прийшлись повз ворота.
Єдине взяття воріт відбулося по перерві. М’який навіс зі штрафного від Грицука, скидка головою Шендрика і точний удар Цурікова принесли команді Володимира Шарана перемогу 1:0.
Таким чином, “олександрійці” йдуть без жодного втраченого очка і з 12 пунктами поки одноосібно лідирують в чемпіонаті.
Додамо, що в наступному турі на команду Шарана очікує гостьове протистояння із київським “Динамо”.