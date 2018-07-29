"Александрия" продолжила победное шествие в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В присутствии 2 110 болельщиков на КСК “Ника” местный ФК “Александрия” победил луганскую “Зарю” во втором туре УПЛ, передает корреспондент УНН.
Артем Гордиенко проверил дальний выстрелом бдительность Юрия Панькова. Вратарь оказался на месте. Хозяева ответили довольно неточным штрафным от Ковальца. На удар Задерака вратарь “Зари” Махарадзе совершил сейв.
После перерыва в игру вступил и Панькив, который парировал коварный штрафной от противников. На 85 минуте состоялся единственный гол. Грицук прострелил с левого фланга, мяч прошел многих футболистов и дошел до Банады, который и отправил его в нижний угол ворот — 1:0.
Отметим, что в активе “Александрии” максимальные шесть очков, “Заря” имеет только три.