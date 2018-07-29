"Олександрія" продовжила переможну ходу в чемпіонаті України

Артем Гордієнко перевірив дальній пострілом пильність Юрія Паньківа. Воротар виявився на місці. Господарі відповіли доволі неточним штрафним від Ковальця. На удар Задераки воротар “Зорі” Махарадзе здійснив сейв.

Після перерви у гру вступив і Паньків, який парирував підступний штрафний від супротивників. На 85 хвилині відбувся єдиний гол. Грицук прострілив з лівого флангу, м’яч пройшов багатьох футболістів і дійшов до Банади, який і відправив його у нижній кут воріт — 1:0.

Відзначимо, що в активі “Олександрії” максимальні шість очок, “Зоря” має тільки три.