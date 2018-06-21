"Александрия" пополнилась первым летним новичком
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. ФК “Александрия” подписал первого новичка в летнее межсезонье. Им стал воспитанник александрийского футбола — полузащитник Максим Задерака, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Детали перехода игрока не разглашаются. В ФК “Александрия” он будет выступать под номером 94.
Новичок “Александрии” с 7 лет начал заниматься футболом. Когда ему исполнилось 16 лет, подписал контракт с донецким “Металлургом”. В июле 2015 начал выступления за Каменская “Сталь”.
В предыдущей кампании в составе “Стали” 23-летний футболист сыграл 21 матч в которых отдал два результативных паса.
Как сообщал УНН, “Александрия” заняла 7-ю строчку в УПЛ и не будет представлена в еврокубках.