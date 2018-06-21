"Александрия" пополнилась первым летним новичком

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 11595 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 51721 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101188 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109102 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124175 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142379 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146338 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 186668 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157158 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143218 просмотра

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"Александрия" пополнилась первым летним новичком

"Александрия" пополнилась первым летним новичком

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. ФК “Александрия” подписал первого новичка в летнее межсезонье. Им стал воспитанник александрийского футбола — полузащитник Максим Задерака, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали перехода игрока не разглашаются. В ФК “Александрия” он будет выступать под номером 94.

Новичок “Александрии” с 7 лет начал заниматься футболом. Когда ему исполнилось 16 лет, подписал контракт с донецким “Металлургом”. В июле 2015 начал выступления за Каменская “Сталь”.

В предыдущей кампании в составе “Стали” 23-летний футболист сыграл 21 матч в которых отдал два результативных паса.

Как сообщал УНН, “Александрия” заняла 7-ю строчку в УПЛ и не будет представлена в еврокубках.

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