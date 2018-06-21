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"Олександрія" поповнилась першим літнім новачком

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. ФК “Олександрія” підписав першого новачка під час літнього міжсезоння. Ним став вихованець олександрійського футболу — півзахисник Максим Задерака, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Деталі переходу гравця не розголошуються. У ФК “Олександрія” він буде виступати під номером 94.

Новачок “Олександрії” з 7 років розпочав займатися футболом. Коли йому виповнилося 16 років, підписав контракт з донецьким “Металургом”. У липні 2015 розпочав виступи за кам’янську “Сталь”.

У попередній кампанії у складі “Сталі” 23-річний футболіст відіграв 21 матч в яких віддав два результативні паси.

Як повідомляв УНН, “Олександрія” посіла 7-й рядок в УПЛ і не буде представлена в єврокубках.

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