"Олександрія" поповнилась першим літнім новачком
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. ФК “Олександрія” підписав першого новачка під час літнього міжсезоння. Ним став вихованець олександрійського футболу — півзахисник Максим Задерака, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Деталі переходу гравця не розголошуються. У ФК “Олександрія” він буде виступати під номером 94.
Новачок “Олександрії” з 7 років розпочав займатися футболом. Коли йому виповнилося 16 років, підписав контракт з донецьким “Металургом”. У липні 2015 розпочав виступи за кам’янську “Сталь”.
У попередній кампанії у складі “Сталі” 23-річний футболіст відіграв 21 матч в яких віддав два результативні паси.
Як повідомляв УНН, “Олександрія” посіла 7-й рядок в УПЛ і не буде представлена в єврокубках.