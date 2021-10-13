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Александр Ярославский: аэропорт в Днепре вполне реально построить уже к концу следующего года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Сегодня Александр Ярославский побывал на строительной площадке Международного аэропорта “Днепр”, где его группа DCH возводит аэровокзальный комплекс. Местным журналистам, которые снимали репортаж о ходе работ, удалось задать ему несколько вопросов, передает УНН.

Детали

Александр Ярославский рассказал, что по состоянию на сегодняшний день уже удалось пройти несколько важных этапов строительства. Общестроительные работы по пассажирскому терминалу проделаны на 30 %. Сейчас бетонные работы и установка металлоконструкций идут на отметке 3.0, рабочие приступили к прокладке инженерных сетей. Для здания административно-бытового корпуса завершена подготовка свайного поля, идет заливка ростверков — верхней части фундамента, распределяющего нагрузку несущих конструкций. А на площадке, где строится VIP-терминал, начали забивать сваи.

В проект создания аэровокзального комплекса Международного аэропорта “Днепр” DCH уже инвестировала более 200 млн. грн.

“Работы идут ударными темпами, я ежеминутно и ежечасно контролирую строительство терминального комплекса. Кроме того, сейчас решился вопрос по строительству аэродрома, на площадку заходит мощный оператор — Onur. Уверен, что мы можем закончить строительство аэропорта в конце следующего, 2022-го, года. И Украина получит еще один роскошный аэропорт”, — сказал Ярославский.

Добавим

Как известно, компания Onur Construction International победила в тендере на строительство аэродрома в Международном аэропорту “Днепр”. Согласно условиям торгов, подрядчик должен построить 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежные дорожки, перрон и необходимую взлетно-посадочную инфраструктуру. По информации днепровских СМИ, Onur уже подписала договор и планирует выйти на стройплощадку в начале следующей недели.

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