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Олександр Ярославський: аеропорт у Дніпрі цілком реально побудувати вже до кінця наступного року

Київ • УНН

 • 26203 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Сьогодні Олександр Ярославський побував на будівельному майданчику Міжнародного аеропорту "Дніпро", де його група DCH зводить аеровокзальний комплекс. Місцевим журналістам, які знімали репортаж про хід робіт, вдалося поставити йому кілька запитань, передає УНН.

Деталі

Олександр Ярославський розповів, що станом на сьогодні вже вдалося пройти кілька важливих етапів будівництва. Загальнобудівельні роботи по пасажирському терміналу виконані на 30%. Зараз бетонні роботи і установка металоконструкцій йдуть на позначці 3.0, робочі приступили до прокладання інженерних мереж. Для будівлі адміністративно-побутового корпусу завершена підготовка пальового поля, йде заливка ростверків - верхньої частини фундаменту, що розподіляє навантаження несучих конструкцій. А на майданчику, де будується VIP-термінал, почали забивати палі.

У проект створення аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту "Дніпро" DCH вже інвестувала понад 200 млн грн.

"Роботи йдуть ударними темпами, я щохвилини й щогодини контролюю будівництво термінального комплексу. Крім того, зараз вирішилося питання з будівництва аеродрому, на майданчик заходить потужний оператор - Onur. Упевнений, що ми можемо закінчити будівництво аеропорту в кінці наступного, 2022, року. І Україна отримає ще один розкішний аеропорт", - сказав Ярославський.

Додамо

Як відомо, компанія Onur Construction International перемогла в тендері на будівництво аеродрому в Міжнародному аеропорту "Дніпро". Згідно з умовами торгів, підрядник повинен побудувати 3,2 км злітно-посадкової смуги, руліжні доріжки, перон і необхідну злітно-посадкову інфраструктуру. За інформацією дніпровських ЗМІ, Onur вже підписала договір і планує вийти на будмайданчик на початку наступного тижня.

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