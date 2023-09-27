Александр Кацуба: Стратегическое планирование и война. Как развиваться бизнесу, чтобы выжить?

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Война рушит привычный мир вокруг нас. Разрушает призрачную стабильность, которую каждый из нас строит в своей голове и вокруг себя. Каждый из нас хочет иметь свою зону комфорта, хотя бы верить в ее существование. Это справедливо и для предпринимателей, которые строят бизнес в Украине. Казалось бы, где украинский бизнес и где зона комфорта?

Что по этому поводу думает бизнес УНН спросил у Александра Кацубы — украинского предпринимателя, эксперта в сфере энергетики, владельца компании АЛЬФА ГАЗ.

Далее приводим полный ответ представителя бизнес-сообщества.

"Именно полномасштабное вторжение России наглядно показало нам, что все то, что мы считали нестабильностью и непредсказуемостью, было очень переоценено.

Так что полномасштабная война стала шоком для всех. И для бизнеса в том числе. Первые несколько недель единственное, что мы с партнерами делали – донатили и спасали сотрудников из мест боевых действий. Затем начали приходить в себя, налаживать процессы и возвращаться к операционной деятельности. Но неопределенность доминировала и доминирует до сих пор. Все еще в работающее предприятие может прилететь ракета, могут мобилизовать ключевых сотрудников или произойдет очередная волна блекаутов из-за террористических атак россиян. И это с нами еще надолго.

Мы все надеемся, что война завершится в 2024 году, как год назад надеялись на 2023 год. И мы будем молиться, чтобы так и было. Но мы не можем этого гарантировать, можем только сделать все возможное, чтобы так и было. Но чтобы найти стабильность в голове и в делах, мы должны думать о будущем. Планировать развитие бизнеса, строить механизмы адаптации к новым вызовам, искать новые рынки и механизмы оптимизации.

Мы на себе убедились, что планирование создает ощущение, что бизнес работает и справляется с трудностями не просто так: впереди будущее, за которое стоит бороться. Война сократила горизонт планирования с двух-трех лет до 3-12 месяцев. Потому что слишком много факторов неопределенности сопровождают нас. Но каждое из направлений бизнеса, в которых мы работаем, – и финансовые услуги, и газовая промышленность, и медиа-бизнес – развиваются и адаптируются, находят новые источники дохода, дают работу людям и позволяют мне и партнерам донатить на нужды Вооруженных сил Украины.

Сейчас ключевые приоритеты планирования – сохранение жизни и доходов наших сотрудников; сохранение лояльности клиентов и поиск новых; выход на зарубежные рынки, чтобы диверсифицировать источники доходов; оптимизация издержек и бизнес-процессов. Планирование позволяет определять ключевые приоритеты, адаптировать процессы под вызовы, которые каждый день создает для нас российская оккупационная армия. Именно такая приоритетизация позволяет понимать, зачем продолжать работать, оставаться в стране и продолжать строить бизнес вопреки всему.

Планирование, адаптация и движение вперед позволяет преодолевать ту ужасную рутину, которая нас окружает и будет окружать: смерти людей, ракетные атаки, шахеды, страх за родных и близких будут сопровождать нас еще долго. Дальнейшее планирование и видение позволяет и владельцам, и менеджменту переключиться на моделирование лучшего и более эффективного будущего. Что действительно позволяет как минимум удержаться на текущем уровне.

Формирование видения развития уменьшает уровень психологических напряжений как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, уменьшает напряжение менеджмента и работников. Да, в бизнесе проще абстрагироваться от окружающих событий, чем в личной или семейной жизни. Именно бизнес позволяет сформировать более оптимистичные или хотя бы нейтральные ожидания.

Именно во время острых кризисов планирование позволяет рационально распределять ресурсы – и избавиться от всего лишнего. Самое долгосрочное планирование позволяет строить приоритеты в операционной деятельности. И, в конце концов, планирование позволит оказаться наиболее готовым ко временам восстановления и послевоенного развития. Ведь о всех войнах мы знаем только то, что они рано или поздно заканчиваются.

Что делать, чтобы планы были эффективными? Мы с партнерами определили для себя 4 ключевых правила:

1. Думать поливариантно. Планы должны предусматривать сценарии развития событий. Оптимистический, консервативный, пессимистический, катастрофический. Каждый из них должен предусматривать критерии, определяющие его; общий план действий в случае реализации; возможные последствия и план действий после наступления.

2. Планы должны быть гибкими. Слишком подробные и жесткие планы и в мирное время сложны для реализации, а во время войны, кроме конкретных шагов, должны предусматривать определенную гибкость, адаптивность и возможность их оперативно изменить. Это придает уверенность и является прямым следствием первого пункта.

3. Старайтесь избегать лишних эмоций. Мы все верим в скорую победу на эмоциональном пике, и почти все отчаиваемся, когда находимся в эмоциональном пике или просто устали. Нам всем бывает страшно, и это нормально. Но в планировании это не работает. Вы должны прорабатывать план, например, непрерывной работы бизнеса, взаимодействия с поставщиками и клиентами в условиях блекаута. Определить нужные ресурсы и процедуры. Это поставит вас над эмоциями.

4. Иметь положительные сценарии. Владелец или ТОП-менеджер должен иметь достаточно аргументов, чтобы мотивировать людей. Демонстрировать, почему релокация лучше, чем сохранение предприятия на месте. Доказывать, что выход на рынок Польши – важная диверсификация, а не хаотичное решение. Аргументировать, что план сохранения работы во время блекаута – это сохранение клиентов и дохода работников. Ибо каждый вызов – это новая возможность.

Сценарий будущего позволит пережить вызовы даже если вы малый или средний бизнес. Многие как крупные корпорации, так и маленькие лавочки не переживают кризиса и потрясения, потому что впадают в водоворот управленческого коллапса, когда планы не работают, а менеджмент охватывает паника и принимаются сотни неправильных решений. Этого всегда можно избежать, если с холодной головой смотреть в непростое будущее. Обмениваться мнениями с партнерами, менеджментом, сотрудниками, ключевыми контрагентами. Тогда качество планировки возрастет на порядок, даже если вы планируете в темноте при отключении света.

Картина будущего и планирование вселяет в нас покой. Мозг рисует картину будущего – и чувствует себя более спокойно. Лучше адаптируется к новой реальности. Планирование заряжается энергией. А это все в комплексе дает надежду, цель и смысл. И в бизнесе, и в личной жизни. А это самое главное, что нужно, чтобы пережить войну и встретить мирное время сильнее".