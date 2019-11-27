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Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В число россиян, которых лишили кипрского гражданства, попал бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом сообщают The Bell и Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis, передает УНН.

“Открытые медиа” опубликовали скриншот из бумажной версии Politis, где фигурирует фамилия Дерипаски (там она написана как Deribaska). Forbes пишет, что кипрского гражданства также лишены двое детей бизнесмена.

Сообщается, что кипрского гражданства также лишились бывшие руководители Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, объявленные в розыск в России по обвинению в мошенничестве. Как сообщалось, они проходят по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

О том, что Олег Дерипаска стал гражданином Кипра, стало известно весной 2018 года. Сообщалось, что гражданство он получил в обмен на инвестиции (так называемая схема “золотых паспортов”).

В начале ноября 2019-го власти Кипра отозвали 26 “золотых паспортов” у иностранных инвесторов и членов их семей. В число тех, кто лишился гражданства, попали девять россиян. Их имена были неизвестны.

“Открытые медиа” сообщали, что “золотой паспорт” отозвали в частности у бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Его адвокат это отрицал.

Как писал УНН ранее, связанную с Дерипаской компании обыскали по запросу США.

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