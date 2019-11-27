Олега Дерипаску позбавили кіпрського громадянства - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У число росіян, яких позбавили кіпрського громадянства, потрапив бізнесмен Олег Дерипаска. Про це повідомляють The Bell і Forbes з посиланням на кіпрське видання Politis, передає УНН.
“Открытые медиа” опублікували скріншот з паперової версії Politis, де фігурує прізвище Дерипаски (там вона написана як Deribaska). Forbes пише, що кіпрського громадянства також позбавлені двоє дітей бізнесмена.
Повідомляється, що кіпрського громадянства також позбулися колишні керівники Єврофінанс Моснарбанка Володимир Столяренко та Олександр Бондаренко, оголошені в розшук в Росії за звинуваченням у шахрайстві. Як повідомлялося, вони проходять у справі полковника ФСБ Кирила Черкаліна.
Про те, що Олег Дерипаска став громадянином Кіпру, стало відомо навесні 2018 року. Повідомлялося, що громадянство він отримав в обмін на інвестиції (так звана схема “золотих паспортів”).
На початку листопада 2019-го влада Кіпру відкликала 26 “золотих паспортів” у іноземних інвесторів і членів їх сімей. У число тих, хто вийшов з громадянства, потрапили дев’ять росіян. Їх імена були невідомі.
“Открытые медиа” повідомляли, що “золотий паспорт” відкликали зокрема у колишнього співвласника “Промсвязьбанка” Дмитра Ананьєва. Його адвокат це заперечував.
Як писав УНН раніше, пов’язану з Дерипаскою компанію обшукали за запитом США.