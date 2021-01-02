"Old Firm": команда Джерарда одержала победу в историческом дерби
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В 22-м туре шотландской Премьер-лиги "Рейнджерс" Стивена Джеррарда в родных стенах победил своего извечного соперника - "Селтик" - 1:0, информирует УНН.
Подавляющее большинство игры прошлj в равной борьбе. Ключевым эпизодом поединка стала красная карточка защитника "Селтика" Нира Биттона на 62-й минуте.
Численное преимущество подопечные легендарного Стивена Джерарда сумели реализовать на 70-й минуте - автоголом отметил Каллум Макгрегор.
Отметим, что эта победа стала для "плюшевых мишек" 164-й в 422 поединках "Old Firm". В "Селтика" побед 159. Еще 99 противостояний завершались вничью.
Добавим, что победа помогла "рейнджерам" закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. Сейчас у них 62 пункта (из возможных 66), у действующего чемпиона "Селтика", который идет вторым - 43, но еще три матча в "запасе".
Напомним, Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" прервать безвыигрышную серию в чемпионате Англии.