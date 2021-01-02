Ярмоленко допоміг "Вест Хему" перервати безвиграшну серію в чемпіонаті Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У стартовому матчі 17-го туру Англійської Прем’єр-ліги "Вест Хем" атакувального півзахисника національної збірної України Андрія Ярмоленка в Ліверпулі зустрічався з місцевим "Евертоном". Про це інформує УАФ, передає УНН.
Наш футболіст увійшов у гру на 73-й хвилині зустрічі, а сама гра закінчилася перемогою його команди з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Томаш Соучек на 86-й хвилині.
У старті "Евертона" вийшов колишній півзахисник "Шахтаря" Бернард, який був замінений на 64-й хвилині.
Зауважимо, що маючи в активі 26 очок, "молотобійці" посідають 10-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ. "Евертон" йде 4-м (29).
Додамо, днями Ярмоленко вперше в сезоні зіграв у стартовому складі "Вест Хему".