Ярмоленко допоміг "Вест Хему" перервати безвиграшну серію в чемпіонаті Англії

Наш футболіст увійшов у гру на 73-й хвилині зустрічі, а сама гра закінчилася перемогою його команди з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Томаш Соучек на 86-й хвилині.

У старті "Евертона" вийшов колишній півзахисник "Шахтаря" Бернард, який був замінений на 64-й хвилині.

Зауважимо, що маючи в активі 26 очок, "молотобійці" посідають 10-ту сходинку в турнірній таблиці АПЛ. "Евертон" йде 4-м (29).

Додамо, днями Ярмоленко вперше в сезоні зіграв у стартовому складі "Вест Хему".