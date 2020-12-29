Ярмоленко вперше в сезоні зіграв у стартовому складі "Вест Хему"

Андрій Ярмоленко вперше в сезоні вийшов у стартовому складі “Молотобійців” в Англійській Прем’єр-лізі, отримав жовту картку та відіграв до 72-ї хвилини зустрічі, яка закінчилася внічию (0:0).

Наразі, маючи в активі 23 очки, команда українця посідає десяте місце в турнірній таблиці АПЛ.

Додамо, що в інших баталіях “Лідс” в гостях розгромив “Вест Бромвіч” 5:0, “Арсенал” обіграв “Брайтон” 1:0, а “Шеффілд” поступився “Бернлі” — 0:1.