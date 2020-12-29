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Ярмоленко вперше в сезоні зіграв у стартовому складі "Вест Хему"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. В останньому поєдинку 2020 році для ФК "Вест Хем" була здобута нічия із ФК "Саутгемптон", передає УНН з посиланням на сайти команд.

Ярмоленко вперше в сезоні зіграв у стартовому складі "Вест Хему"

Андрій Ярмоленко вперше в сезоні вийшов у стартовому складі “Молотобійців” в Англійській Прем’єр-лізі, отримав жовту картку та відіграв до 72-ї хвилини зустрічі, яка закінчилася внічию (0:0).

Наразі, маючи в активі 23 очки, команда українця посідає десяте місце в турнірній таблиці АПЛ.

Додамо, що в інших баталіях “Лідс” в гостях розгромив “Вест Бромвіч” 5:0, “Арсенал” обіграв “Брайтон” 1:0, а “Шеффілд” поступився “Бернлі” — 0:1.

Українські Національні Новини

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