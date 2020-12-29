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Ярмоленко впервые в сезоне сыграл в стартовом составе "Вест Хэма"

Киев • УНН

 • 12426 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В последнем поединке 2020 году для ФК "Вест Хэм" была добыта ничья с ФК "Саутгемптон", передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Ярмоленко впервые в сезоне сыграл в стартовом составе "Вест Хэма"

Андрей Ярмоленко впервые в сезоне вышел в стартовом составе “Молотобойцев” в Английской Премьер-лиге, получил желтую карточку и сыграл в 72-й минуты встречи, которая закончилась вничью (0:0).

Сейчас, имея в активе 23 очка, команда украинца занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

Добавим, что в других баталиях “Лидс” в гостях разгромил “Вест Бромвич” 5:0, “Арсенал” обыграл “Брайтон” 1:0, а “Шеффилд” уступил “Бернли” — 0:1.

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