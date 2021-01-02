Ярмоленко помог "Вест Хэму" прервать безвыигрышную серию в чемпионате Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В стартовом матче 17-го тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" атакующего полузащитника национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко в Ливерпуле встречался с местным "Эвертоном". Об этом информирует УАФ, передает УНН.
Наш футболист вошел в игру на 73-й минуте встречи, а сама игра закончилась победой его команды со счетом 1:0. Единственный гол забил Томаш Соучек на 86-й минуте.
В старте "Эвертона" вышел бывший полузащитник "Шахтера" Бернард, который был заменен на 64-й минуте.
Отметим, что имея в активе 26 очков, "молотобойцы" занимают 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. "Эвертон" идет 4-м (29).
Добавим, на днях Ярмоленко впервые в сезоне сыграл в стартовом составе "Вест Хэма".