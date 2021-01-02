“Old Firm”: команда Джерарда здобула перемогу в історичному дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У 22-му турі шотландської Прем'єр-ліги “Рейнджерс” Стівена Джерарда в рідних стінах переміг свого одвічного суперника - “Селтік” - 1:0, інформує УНН.
Переважна більшість гри пройшла в рівній боротьбі. Ключовим епізодом поєдинку стала червона картка захисника “Селтіка” Ніра Біттона на 62-й хвилині.
Чисельну перевагу підопічні легендарного Стівена Джерарда зуміли реалізувати на 70-й хвилині — автоголом відзначив Каллум Макгрегор.
Зазначимо, що ця звитяга стала для “плюшевих ведмедиків” 164-ю у 422 поєдинках “Old Firm”. У “Селтіка” перемог 159. Ще 99 протистоянь завершувалися в нічию.
Додамо, що перемога допомогла “рейнджерам” закріпитися на першій сходинці турнірної таблиці. Наразі в них 62 пункти (з можливих 66), у чинного чемпіона “Селтіка”, який йде другим - 43, але ще три матчі в “запасі”.
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко допоміг "Вест Хему" перервати безвиграшну серію в чемпіонаті Англії.