“Old Firm”: команда Джерарда здобула перемогу в історичному дербі

Переважна більшість гри пройшла в рівній боротьбі. Ключовим епізодом поєдинку стала червона картка захисника “Селтіка” Ніра Біттона на 62-й хвилині.

Чисельну перевагу підопічні легендарного Стівена Джерарда зуміли реалізувати на 70-й хвилині — автоголом відзначив Каллум Макгрегор.

Зазначимо, що ця звитяга стала для “плюшевих ведмедиків” 164-ю у 422 поєдинках “Old Firm”. У “Селтіка” перемог 159. Ще 99 протистоянь завершувалися в нічию.

Додамо, що перемога допомогла “рейнджерам” закріпитися на першій сходинці турнірної таблиці. Наразі в них 62 пункти (з можливих 66), у чинного чемпіона “Селтіка”, який йде другим - 43, але ще три матчі в “запасі”.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко допоміг "Вест Хему" перервати безвиграшну серію в чемпіонаті Англії.