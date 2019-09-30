Оккупационные власти Крыма игнорируют обращения ООН по храму ПЦУ: будут выполнять решения местных судов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В российской власти оккупированного украинского Крыма заявили, что не получали обращения из ООН по храма Православной церкви Украины в Симферополе, поэтому к нему будут действовать, “исходя из решений местных судов”, подконтрольных Москве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Так называемый заместитель министра имущественных и земельных отношений российской власти Крыма Кристина Салтыкова заявила корреспонденту издания, что “информация о решении Комитета ООН по правам человека с любыми рекомендациями, касающимися действий органов государственной власти Республики Крым в отношении имущества, находящегося в пользовании управления Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП — одна из церквей-предшественниц нынешней ПЦУ — ред), в Минимущества Крыму отсутствует”.
По ее словам, если какие-либо рекомендации или поручения по этому поводу поступят в ее ведомство, их рассмотрят “в установленном законом (РФ — ред) порядке”.
28 июня подконтрольный Кремлю арбитражный суд в Крыму удовлетворил требование “Минимущества” РФ о расторжении договора аренды части нежилого дома в Симферополе, в котором последние 24 года располагается собор Святых Равноапостольных Владимира и Ольги. От православной общины потребовали вернуть недвижимое имущество. 29 августа подконтрольный Москве апелляционный суд оставил это решение в силе.
Тем времени 6 сентября Комитет ООН по правам человека потребовал от российских властей на полуострове прекратить процесс выселения симферопольской общины ПЦУ из кафедрального собора Святых Равноапостольных Владимира и Ольги до окончания рассмотрения этого вопроса в этом Комитете. 20 сентября Комитет повторил это требование. Россия как член ООН обязана выполнять такие требования.