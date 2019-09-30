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Окупаційна влада в Криму ігнорує звернення ООН про храм ПЦУ: будуть виконувати рішення місцевих судів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. У російській владі окупованого українського Криму заявили, що не отримували звернення з ООН щодо храму Православної церкви України в Сімферополі, тому щодо нього будуть діяти, “виходячи з рішень місцевих судів”, підконтрольних Москві. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода. 

Окупаційна влада в Криму ігнорує звернення ООН про храм ПЦУ: будуть виконувати рішення місцевих судів

Так звана заступниця міністра майнових і земельних відносин російської влади Криму Крістіна Салтикова заявила кореспондентові видання, що “Інформація про рішення Комітету ООН з прав людини з будь-якими рекомендаціями, що стосуються дій органів державної влади Республіки Крим щодо майна, яке перебувало в користуванні управління Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП — одна з церков-попередниць нинішньої ПЦУ — ред), в мінмайна Криму відсутня”.

За її словами, якщо які-небудь рекомендації або доручення з цього приводу надійдуть у її відомство, їх розглянуть “у встановленому законом (російським — ред) порядку”.

28 червня підконтрольний Кремлю арбітражний суд у Криму задовольнив вимогу “мінмайна” про розірвання договору оренди частини нежитлового будинку в Сімферополі, в якому останні 24 роки розташовується собор Святих Рівноапостольних Володимира і Ольги. Від православної громади зажадали повернути нерухоме майно. 29 серпня підконтрольний Москві апеляційний суд залишив це рішення чинним.

Тим часом 6 вересня Комітет ООН із прав людини зажадав від російської влади на півострові припинити процес виселення сімферопольської громади ПЦУ з кафедрального собору Святих Рівноапостольних Володимира і Ольги до закінчення розгляду цього питання в цьому Комітеті. 20 вересня Комітет повторив цю вимогу. Росія як член ООН зобов’язана виконувати такі вимоги.

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