Комітет ООН знову вимагає від РФ не виселення ПЦУ з храму в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Комітет ООН з прав людини знову зажадав від Російської Федерації утриматися від виселення релігійної громади Православної церкви України з кафедрального собору Св. Рівноапостольних князя Володимира і Княгині Ольги в Сімферополі. Про це УНН повідомляє з посиланням на юриста українського “Регіонального центру з прав людини” Сергія Зайця.
“Комітет ООН з прав людини знову зажадав від Російської Федерації утриматися від виселення релігійної громади Православної церкви України з кафедрального собору Св. Рівноапостольних князя Володимира і Княгині Ольги в Сімферополі. У той час як на сесії ОБСЄ по людському виміру у Варшаві представники РФ розповідають, що в Криму все добре, в Сімферополі триває захоплення останнього храму”, — написав Заєць.
За його словами, представники ПЦУ повинні звільнити приміщення до 23 вересня.
“Відкрито виконавче провадження та надано строк до 23 вересня 2019 року звільнити приміщення. Далі можуть початися примусові дії”, — зазначив Заєць.
Нагадаємо, Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент подав касаційну скаргу до суду в російській Калузі на рішення російського 21-го арбітражного апеляційного суду в окупованому Севастополі, який залишив в силі рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі.