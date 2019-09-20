Комитет ООН вновь требует от РФ не выселения ПЦУ из храма в Крыму

“Комитет ООН по правам человека потребовал от Российской Федерации воздержаться от выселения религиозной общины Православной церкви Украины из кафедрального собора Св. Равноапостольного князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе. В то время как на сессии ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве представители РФ рассказывают, что в Крыму все хорошо, в Симферополе продолжается захват последнего храма”, — написал Заяц.

По его словам, представители ПЦУ должны освободить помещение до 23 сентября.

“Открыто исполнительное производство и предоставлен срок до 23 сентября 2019 года освободить помещение. Далее могут начаться принудительные действия”, — отметил Заяц.

Напомним, Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент подал кассационную жалобу в суд в российской Калуге на решения российского 21-го арбитражного апелляционного суда в оккупированном Севастополе, который оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Симферополе.