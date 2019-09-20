Комитет ООН вновь требует от РФ не выселения ПЦУ из храма в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Комитет ООН по правам человека потребовал от Российской Федерации воздержаться от выселения религиозной общины Православной церкви Украины из кафедрального собора Св. Равноапостольного князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на юриста украинского “Регионального центра по правам человека” Сергея Зайца.
“Комитет ООН по правам человека потребовал от Российской Федерации воздержаться от выселения религиозной общины Православной церкви Украины из кафедрального собора Св. Равноапостольного князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе. В то время как на сессии ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве представители РФ рассказывают, что в Крыму все хорошо, в Симферополе продолжается захват последнего храма”, — написал Заяц.
По его словам, представители ПЦУ должны освободить помещение до 23 сентября.
“Открыто исполнительное производство и предоставлен срок до 23 сентября 2019 года освободить помещение. Далее могут начаться принудительные действия”, — отметил Заяц.
Напомним, Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент подал кассационную жалобу в суд в российской Калуге на решения российского 21-го арбитражного апелляционного суда в оккупированном Севастополе, который оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Симферополе.