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19:26 • 25928 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 77577 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102670 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103319 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 95134 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87156 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108597 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130848 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168146 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199451 просмотра

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Оккупационные власти прокомментировали взрывы в Крыму: якобы продолжаются учения военных рф

Оккупационные власти прокомментировали взрывы в Крыму: якобы продолжаются учения военных рф

Киев • УНН

 • 644812 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Оккупационные власти Крыма прокомментировали сообщения о звуках взрывов и отметили, что якобы продолжаются учения военный рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на слова “губернатора” Севастополя Михаила Развожаева, которые цитируют "Крым. Реалии".

Детали

Оккупационные власти заявили, что около 23:00 вторника в Казачьей бухте Севастополя проходили учения военных россии. Вероятно, это была реакция на сообщения о взрывах в Крыму, которые активно распространялись по сети.

Напомним

В оккупированном Крыму "хлопок" - в Севастополе слышали взрывы и автоматные очереди.

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