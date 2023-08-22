Оккупационные власти прокомментировали взрывы в Крыму: якобы продолжаются учения военных рф

Детали

Оккупационные власти заявили, что около 23:00 вторника в Казачьей бухте Севастополя проходили учения военных россии. Вероятно, это была реакция на сообщения о взрывах в Крыму, которые активно распространялись по сети.

Напомним

В оккупированном Крыму "хлопок" - в Севастополе слышали взрывы и автоматные очереди.