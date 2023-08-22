Оккупационные власти прокомментировали взрывы в Крыму: якобы продолжаются учения военных рф
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Оккупационные власти Крыма прокомментировали сообщения о звуках взрывов и отметили, что якобы продолжаются учения военный рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на слова “губернатора” Севастополя Михаила Развожаева, которые цитируют "Крым. Реалии".
Детали
Оккупационные власти заявили, что около 23:00 вторника в Казачьей бухте Севастополя проходили учения военных россии. Вероятно, это была реакция на сообщения о взрывах в Крыму, которые активно распространялись по сети.
Напомним
В оккупированном Крыму "хлопок" - в Севастополе слышали взрывы и автоматные очереди.