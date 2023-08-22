Окупаційна влада прокоментувала вибухи у Криму: нібито тривають навчання військових рф

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Окупаційна влада заявила, що близько 23:00 вівторка у Козачій бухті Севастополя проходили навчання військових росії. Ймовірно, це була реакція на повідомлення про вибухи у Криму, які активно ширились мережею.

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В окупованому Криму "бавовна" - у Севастополі чули вибухи та автоматні черги.