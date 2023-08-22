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29 березня, 17:57 • 273084 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 364685 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337555 перегляди

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29 березня, 07:30 • 302469 перегляди

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28 березня, 18:00 • 220719 перегляди

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28 березня, 17:13 • 205361 перегляди

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В окупованому Севастополі чути вибухи та автоматні черги - ЗМІ

В окупованому Севастополі чути вибухи та автоматні черги - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. В окупованому Криму "бавовна" - у Севастополі чули вибухи та автоматні черги, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

Деталі

Телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів та автоматні черги в Севастополі. Гучно було і на Фіоленті.

Рух Керченським мостом припинено.

Додамо

Наразі інформації від представників окупаційної влади - немає. 

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Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував нові несподіванки для окупантів у Криму.

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