В окупованому Севастополі чути вибухи та автоматні черги - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В окупованому Криму "бавовна" - у Севастополі чули вибухи та автоматні черги, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
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Телеграм-канали повідомляють про звуки вибухів та автоматні черги в Севастополі. Гучно було і на Фіоленті.
Рух Керченським мостом припинено.
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Наразі інформації від представників окупаційної влади - немає.
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