В оккупированном Севастополе слышны взрывы и автоматные очереди - СМИ

Детали

Телеграм-каналы сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях в Севастополе. Громко было и на Фиоленте.

Движение по Керченскому мосту прекращено.

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На данный момент информации от представителей оккупационных властей - нет.

Ранее

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новые неожиданности для оккупантов в Крыму.