В оккупированном Севастополе слышны взрывы и автоматные очереди - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В оккупированном Крыму "хлопок" - в Севастополе слышали взрывы и автоматные очереди, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
Детали
Телеграм-каналы сообщают о звуках взрывов и автоматных очередях в Севастополе. Громко было и на Фиоленте.
Движение по Керченскому мосту прекращено.
Добавим
На данный момент информации от представителей оккупационных властей - нет.
Ранее
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новые неожиданности для оккупантов в Крыму.