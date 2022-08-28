Оккупационные власти Крыма вывезли свои семьи с полуострова – Джемилев

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По словам Джемилева, "глава" временно оккупированного Крыма сергей аксенов и "спикер госдумы" владимир константинов вывезли свои семьи с территории полуострова.

"Настроения, разные, конечно. Паника – вы сами видели огромные потоки машин в сторону россии. Мне сказали, что аксенов и константинов вывезли свои семьи. Сотрудники фсб также вывезли своих людей. Это хороший признак", - сказал лидер крымскотатарского народа.

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Институт изучения войны (ISW) предусматривает, что российские захватчики передислоцируют военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливают ПВО временно оккупированного полуострова.