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Оккупационные власти Крыма вывезли свои семьи с полуострова – Джемилев

Киев • УНН

 • 199645 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Так называемая "власть" временно оккупированного Крыма вывезла свои семьи с полуострова после ряда взрывов. Об этом в интервью “Крым. Реалии” сказал лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев, передает УНН.

Оккупационные власти Крыма вывезли свои семьи с полуострова – Джемилев

Детали

По словам Джемилева, "глава" временно оккупированного Крыма сергей аксенов и "спикер госдумы" владимир константинов вывезли свои семьи с территории полуострова.

"Настроения, разные, конечно. Паника – вы сами видели огромные потоки машин в сторону россии. Мне сказали, что аксенов и константинов вывезли свои семьи. Сотрудники фсб также вывезли своих людей. Это хороший признак", - сказал лидер крымскотатарского народа.

Добавим

Институт изучения войны (ISW) предусматривает, что российские захватчики передислоцируют военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливают ПВО временно оккупированного полуострова.

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