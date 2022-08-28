Оккупационные власти Крыма вывезли свои семьи с полуострова – Джемилев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Так называемая "власть" временно оккупированного Крыма вывезла свои семьи с полуострова после ряда взрывов. Об этом в интервью “Крым. Реалии” сказал лидер крымскотатарского народа и народный депутат Украины Мустафа Джемилев, передает УНН.
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По словам Джемилева, "глава" временно оккупированного Крыма сергей аксенов и "спикер госдумы" владимир константинов вывезли свои семьи с территории полуострова.
"Настроения, разные, конечно. Паника – вы сами видели огромные потоки машин в сторону россии. Мне сказали, что аксенов и константинов вывезли свои семьи. Сотрудники фсб также вывезли своих людей. Это хороший признак", - сказал лидер крымскотатарского народа.
Добавим
Институт изучения войны (ISW) предусматривает, что российские захватчики передислоцируют военную технику из Крыма после ударов ВСУ, а также усиливают ПВО временно оккупированного полуострова.