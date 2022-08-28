Окупаційна влада Криму вивезла свої сім'ї з півострова – Джемілєв
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Так звана "влада" тимчасово окупованого Криму вивезла свої сім'ї з півострова після низки вибухів. Про це в інтерв'ю “Крим. Реалії” сказав лідер кримськотатарського народу та народний депутат України Мустафа Джемілєв, передає УНН.
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За словами Джемілєва, "голова" тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов та "спікер держдуми" володимир константинов вивезли свої сім'ї з території півострова.
"Настрої, різні, звісно. Паніка – ви самі бачили величезні потоки машин у бік росії. Мені сказали, що аксьонов та константинов вивезли свої сім'ї. Співробітники фсб також вивезли своїх людей. Це гарна ознака", - сказав лідер кримськотатарського народу.
Додамо
Інститут вивчення війни (ISW) передбачає, що російські загарбники передислокують військову техніку з Криму після ударів ЗСУ, а також посилюють ППО тимчасово окупованого півострова.