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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Окупать из "Градов" обстреляли пастбище с коровами в Сумской области

Окупать из "Градов" обстреляли пастбище с коровами в Сумской области

Киев • УНН

 • 137142 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Российские оккупанты “Градами” обстреляли пограничье Сумской области, в одном из случаев под удар попало пастбище с коровами. Об этом информирует Госпогранслужба, передает УНН.

Детали

По данным ГПСУ, за прошедшие сутки агрессор вел огонь по Белопольской, Шалыгинской, Эсманьской громадах Сумской и Новгород-Северской громаде Черниговской областей.

В одном из случаев, как отмечается, вражеские «грады» обстреляли пастбище, на котором пасли скот. Жертв среди людей или разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Шалыгинская громада за сутки россиянами обстреливалась пять раз. Зафиксирован огонь из стрелкового оружия и более 40 взрывов из ствольной артиллерии и минометов, добавили в ГПСУ.

Окрестности Эсманской громады, по сообщению, были обстреляны из ствольной артиллерии. Зафиксировано 9 взрывов. Вражеская ствольная артиллерия произвела около десятка выстрелов по территории Белопольской громады.

Территорию Новгород-Северской громады в Черниговской области, как указано, враг вчера обстреливал трижды. Россияне одновременно били из РСЗО и минометов. Зафиксировано около 120 взрывов.

Дополнение

7 июля оккупанты из пулеметов и гранатомета обстреляли Шалыгинскую громаду (Сумская область).

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