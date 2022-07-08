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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупати з “Градів” обстріляли пасовище з коровами на Сумщині

Окупати з “Градів” обстріляли пасовище з коровами на Сумщині

Київ • УНН

 • 137144 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Російські окупанти “Градами” обстріляли прикордоння Сумщини, в одному з випадків під удар потрапило пасовище з коровами. Про це інформує Держприкордонслужба, передає УНН.

Деталі

За даними ДПСУ, минулої доби агресор вів вогонь по Білопільській, Шалигінській, Есманьській громадах Сумщини та Новгород-Сіверській Чернігівщини.

В одному з випадків, як зазначається, ворожі «гради» обстріляли пасовище, на якому пасли худобу. Жертв серед людей чи руйнування інфраструктури не зафіксовано.

Шалигінська громада за добу росіянами обстрілювалася п’ять разів. Зафіксовано вогонь зі стрілецької зброї та більше 40 вибухів зі ствольної артилерії та мінометів, додали у ДПСУ.

Околиці Есманської громади, за повідомленням, було обстріляно зі ствольної артилерії. Зафіксовано 9 вибухів. Ворожа ствольна артилерія здійснила близько десятка пострілів по території Білопільської громади.

Територію Новгород-Сіверської громади, що на Чернігівщині, як вказано, ворог учора обстрілював тричі. Росіяни одночасно гатили з РСЗВ та мінометів. Зафіксовано близько 120 вибухів.

Доповнення

7 липня окупанти з кулеметів та гранатомета обстріляли Шалигінську громаду (Сумська область).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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