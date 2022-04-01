Оккупанты сосредотачиваются на штурме Мариуполя, обстреливают Харьков, перегруппировываются на Полесском направлении - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Враг осуществляет перегруппировку войск на Полесском направлении, а также сосредоточивается на продолжении штурма Мариуполя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
Враг, понеся значительные потери в личном составе и технике, не добился успеха в блокировании и захвате города Киева. Оккупанты были вынуждены временно отказаться от выполнения указанного задания.
Противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
С учетом указанного, в ближайшее время, противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины.
На Волынском направлении без изменений.
На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск. Вывел на территорию беларуси до 5-ти БТГр. После восстановления боеспособности выведенных подразделений ожидается их перемещение на другие направления.
На Северском направлении оккупанты осуществляют отвод части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.
На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, осуществляет артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе на юг от города Изюм пытается сломить сопротивление Украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении на Славянск. Успеха не имеет.
На Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил. Враг сосредоточился на продолжении штурма города Мариуполя. Осуществил наращивания группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, что была создана из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих.
На Южнобугском направлении противник пытался осуществить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка Николаевской области.
Группировка Сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Восточном, Юго-Восточном и северо-восточном направлениях.
Продолжается огневое поражение противника, который рассредоточен в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково.
Отбиты попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.
Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины, содержится круговая оборона города-героя Мариуполя.
Отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка.
Группировка сил и средств обороны города Киева продолжает вести ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.
На других направлениях проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.
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