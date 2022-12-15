Оккупанты снова ударили по Никопольскому району: есть погибший и раненые

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские оккупационные войска сегодня снова обстреляли Днепропетровскую область из оккупированного Энергодара Запорожской области. Они нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никопольскому району. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валенин Резниченко, информирует УНН

Цитата 

"Российские оккупанты не унимаются. Снова накрыли Никопольский район огнем из тяжелой артиллерии. Стреляли из временно оккупированного Энергодара, прикрывшись атомной электростанцией", - написал он. 

Детали 

Резниченко отметил, что в Марганце убили 65-летнего мужчину. Ранили по меньшей мере троих: 16-летнюю девушку, 38-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. В настоящее время они находятся в больнице.

Также, по его словам, в городе повреждены дома, магазины, школа и колледж.

Дополнение

Оккупационная российская армия 15 декабря в очередной раз обстреляла артиллерией Никопольский район. Враг ударил по трем громадам. По предварительной информации, два человека получили ранения.

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