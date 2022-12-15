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Окупанти знову вдарили по Нікопольському району: є загиблий та поранені

Окупанти знову вдарили по Нікопольському району: є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 486677 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російські окупаційні війська сьогодні знову обстріляли Дніпропетровщину з окупованого Енергодару Запорізької області. Вони завдали удару з важкої артилерії по Нікопольському району. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН

Цитата 

"Російські окупанти не вгамовуються на Нікопольщині. Знову накрили район вогнем з важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару, прикрившись атомною електростанцією", - написав він. 

Деталі 

Резніченко зазначив, що у Марганці вбили 65-річного чоловіка. Поранили щонайменше трьох: 16-річну дівчину, 38-річну жінку та 35-рiчного чоловiка. Нараз вони знаходяться в лікарні.

Також, за його словами, у місті пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж.

Доповнення

Окупаційна російська армія 15 грудня вкотре обстріляла артилерією Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Ворог вдарив по трьох громадах. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення.

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