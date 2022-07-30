Оккупанты снова обстреляли Сумскую и Черниговскую области: зафиксировано более полусотни взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают бить по Сумской и Черниговской области. В частности, зафиксировано более полусотни взрывов, передает УНН со ссылкой на информацию ГПСУ.
Детали
В частности, за прошедшие сутки и сегодня утром российские оккупационные войска обстреливали украинское пограничье в пределах Хотинской и Семеновской громад.
Вчера из российского населенного пункта николаево-дарьино с применением 82-мм минометов враг нанес огневое поражение по территории Хотинской громады Сумской области, насчитано 13 «приходов», отметили в ГПСУ.
Также указано, что Семеновскую громаду в Черниговской области вчера и сегодня россияне поливали минометным и артогнем, зафиксировано более полусотни взрывов. Огонь вели из населенных пунктов ломаковка и марица. Информация о жертвах уточняется.
Дополнение
По Харькову с ночи российские оккупанты выпустили более пяти ракет ЗРК С-300.