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Оккупанты снова обстреляли Сумскую и Черниговскую области: зафиксировано более полусотни взрывов

Киев • УНН

 • 126125 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают бить по Сумской и Черниговской области. В частности, зафиксировано более полусотни взрывов, передает УНН со ссылкой на информацию ГПСУ.

Детали

В частности, за прошедшие сутки и сегодня утром российские оккупационные войска обстреливали украинское пограничье в пределах Хотинской и Семеновской громад.

Вчера из российского населенного пункта николаево-дарьино с применением 82-мм минометов враг нанес огневое поражение по территории Хотинской громады Сумской области, насчитано 13 «приходов», отметили в ГПСУ.

Также указано, что Семеновскую громаду в Черниговской области вчера и сегодня россияне поливали минометным и артогнем, зафиксировано более полусотни взрывов. Огонь вели из населенных пунктов ломаковка и марица. Информация о жертвах уточняется.

Дополнение

По Харькову с ночи российские оккупанты выпустили более пяти ракет ЗРК С-300.

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